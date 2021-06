FOTOS: Esta es la familia paisa que está desaparecida tras la caída del edificio en Miami

Tras la caída del edificio en Miami, Estados Unidos, se conoció que entre las 159 personas que han sido reportadas como desaparecidas se encuentra una familia paisa, que se encontraba de vacaciones.

Se trata de la pareja de abogados Luis Fernando Barth, director del Área de Territorios Sostenibles del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA, su esposa Catalina Gómez y su hija Valeria Barth, de tan solo 14 años de edad.

Según narró José Luis Arango Villegas, cuñado de Catalina, la familia que vive en el municipio de Rionegro, viajaron hace aproximadamente un mes para llevar a su hija a un torneo de Tenis de campo, visitar a algunos familiares y aprovechar para aplicarse la vacuna contra el Covid- 19.

La familia Barth Gómez alquiló un apartamento en el edificio que colapsó y estuvieron en este hasta el pasado domingo 20 de junio, luego viajaron a otra zona de Estados Unidos.

Según su pariente, la familia tenía planeado regresar a este lugar en horas de la mañana del pasado jueves 25 de junio (día de la tragedia), sin embargo, decidieron adelantar el viaje para la noche previa. Después de entregar un carro que habían alquilado, llegaron a la vivienda que se encontraba en el segundo piso del edificio y cuando descansaban, ocurrió la tragedia.

En Estados Unidos residen el hermano y la madre de Luis Fernando, quienes están al pendiente de la búsqueda de esta familia paisa.

Por su parte, su familia que se encuentra en Antioquia, se encuentran entre la desazón y la esperanza de encontrarlos con vida.

De igual forma, manifestaron que el consulado colombiano en Miami les ha brindado acompañamiento e información para estar al pendiente de la situación.

LEA TAMBIÉN: Momento exacto en el que se desploma edificio en Miami Beach

Watch: Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava says the number of unaccounted for people from the Surfside condo collapse has gone up to 159. Read more: https://t.co/dDYofmD2gr pic.twitter.com/lRvE2nSx3w

— CBS4 Miami (@CBSMiami) June 25, 2021