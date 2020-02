“Mi violador publicó el video del ataque sexual”: menor de 14 años descubrió en un sitio porno la brutal agresión

Rose Kalemba de 14 años estaba tratando de recuperarse de un ataque sexual que había tenido cuando dos hombres la interceptaron en una de las calles cercanas a su casa y se la llevaron en un carro. Al tiempo vio que en un sitio pornográfico circulaba el video de su violenta agresión.

Kalemba le contó la difícil situación a la BBC, manifestó que la llevaron a un pueblo y por 12 horas fue abusada por dos hombres mientras que otro sujeto grababa todo lo que sucedía.

En medio del ataque uno de los hombres sacó un computador y le mostró a otras mujeres que también habían sido agredidas, mientras señalaba que le gustaba ir a pueblos autóctonos de Norteamérica. Rose dice que “los atacantes eran blancos y la estructura de poder era clara. Algunas de las víctimas eran blancas pero muchas eran mujeres de color”.

Luego de aterrorizarla con los videos los hombres la amenazaron con matarla, pero Rose rogó por su vida y prometió no revelar sus identidades, de acuerdo con el medio mencionado.

Luego de unas horas los tres sujetos montaron a la chica al vehículo y la dejaron en una calle cercana a su casa. Como pudo Kalemba llegó a casa y su padre al verla toda golpeada llamó a la policía, asimismo, llegaron los paramédicos quienes la llevaron de inmediato a un centro asistencial.

“Mi padre llamó a la policía, inmediatamente me reconfortó, pero los otros dijeron que me lo había buscado por salir a caminar tarde en la noche”, contó Rose y añadió que en la sala de urgencias recibió ayuda por parte de un médico y un policía, pero “ambos me trataron de una manera muy indiferente”, según ella “no había amabilidad, no había calidez”.

El agente le hizo “las preguntas más absurdas”, le dijeron que si la noche se había salido de control, expresó Rose.

Luego de salir del hospital, ella inició terapias para intentar superar el momento que le había tocado vivir. Un día estaba interactuando con la red social ‘MySpace’ y vio que varios compañeros del colegio compartían un video y la etiquetaban.

Cuando le dio para ver el enlace la llevó a un sitio web de pornográfico donde salía el indignante video del abuso sexual al que había sido sometida. “Los títulos de los videos eran ‘adolescente llorando y abofeteada’, ‘adolescente destruida’, ‘adolescente desmayada’. Uno había sido visto más de 400.000 veces”, expresó Rose.

Asimismo, contó que “los peores videos eran en los que estaba desmayada. Viendo cómo me atacaban cuando ni siquiera estaba consciente fue lo peor”. Luego de meses, ella empezó a escribir en blogs y redes sociales donde se hacía llamar con alias, o en algunas ocasiones salía su nombre verdadero.

En este momento Rose tiene 25 años y dio a conocer que creo un correo falso para hacerse pasar por un abogado que realizaría una demanda si los videos aún seguían en línea, pero en cuestión de horas las imágenes ya habían sido eliminadas del portal pornográfico.