Mi posición frente al atentado

No puedo ser ajeno a través de mi columna en precisar los hechos ocurridos en contra de mi vida y que buscan indudablemente callar mi voz y como lo dijo el mismo agresor, “por presentar mi posición en lo que viene ocurriendo en el Deportivo Independiente Medellín”.

Las personas que habitualmente leen mis columnas que se denomina la Oveja Roja de la Familia y que he venido publicando desde hace 5 años en Minuto30, saben que represento esa pasión y amor de miles de hinchas que siguen al “Rey de corazones”. Escribo desde su mirada, de su pasión, del sentimiento y amor que se tiene por el ‘rojo’ de la montaña.

La poderosa hinchada ha venido una y otra vez manifestando su inconformismo con el tema de la venta del Deportivo Independiente Medellín por parte de su mayor accionista. Malestar que crece como esa bola de nieve que viene desde lo más alto de la montaña y que en su camino está arrastrando sentimientos y entusiasmos de personas que ven a su equipo no como una moda sino como una pasión.

El fútbol en este país nos ha llevado a esto, a generar más violencia de la que tenemos. Nos estamos violentando unos a otros como nos cuentan nuestros abuelos con lo que pasaba con los del partido liberal y conservador.

¿Cuántas personas han sido asesinadas en este país por simplemente portar una camiseta diferente a la del agresor? La verdad no pretendo analizar ni buscar la solución a una situación que ha sido debatida y observada por expertos de este tipo de componentes sociales. Infortunadamente no han encontrado la solución para acabar con la violencia que genera el fútbol.

Sigo mi camino, pero ya con la preocupación de lo que implica en este país estar amenazado y eso ya es mucho decir por quien acaba de sufrir un atentado como el que me sucedió contra mi vida.

Agradezco a los cientos de hinchas poderosos que me han manifestado su solidaridad. Muchos me han dicho que deje esto, que no vale la pena arriesgar la vida y más cuando hay intereses particulares que buscan a como de lugar mantenerse en una institución sin importar el deseo colectivo para que dé un paso al costado.

Seguiré mi camino, representando esa voz del hincha, ese inconformismo, esa pasión y orgullo de miles de poderosos seguidores que buscan ver a su equipo en el lugar que se merece.

Gracias a todos, a Minuto30 y Alponiente por su solidaridad, a mi amigo del alma Mauricio Tobón, al señor alcalde por brindarme ese respaldo a través de las autoridades encargadas de llevar a cabo la investigación de lo sucedido.

A toda la poderosa hinchada y de manera especial a los seguidores de la Oveja Roja de la Familia, un abrazo poderoso.