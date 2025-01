«Mi Migue está enfrentando la muerte»: La madre del hijo de Diomedez Díaz habla de su grave recaída

Miguel Ángel Díaz, hijo del icónico cantante de música vallenata Diomedes Díaz, enfrenta una grave recaída de salud. A sus 34 años, el artista ha sido ingresado nuevamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá, tras complicaciones derivadas de una rara enfermedad autoinmune que afecta sus vasos sanguíneos, lo que provoca la formación de trombos y bloquea el flujo sanguíneo.

A través de un mensaje publicado en redes sociales el 8 de enero de 2025, Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel, compartió con gran pesar la delicada situación de su hijo. “La médico intensivista me dijo que estuviéramos preparados porque Migue podría fallecer en cualquier momento. Sentí mucho miedo, no lo puedo negar, pero el Señor me dio paz y fortaleza”, escribió Rincón, quien también destacó que el joven estaba mostrando gran coraje a pesar de su crítica condición.

Miguel Ángel Díaz ha enfrentado varias complicaciones graves a lo largo de su lucha contra esta enfermedad rara, conocida como síndrome de antifosfolípidos catastróficos. A finales de diciembre de 2024, sufrió la amputación de una pierna debido a la obstrucción sanguínea, y en el mismo mes sufrió cuatro infartos que pusieron su vida en peligro. Sin embargo, su salud se había estabilizado temporalmente, lo que llevó a los médicos a planificar su traslado a un área menos crítica, pero el 5 de enero de 2025 presentó un dolor abdominal intenso.

Tras realizar los exámenes pertinentes, los médicos descubrieron que Miguel Ángel padecía de peritonitis, una infección severa que afectó varios de sus órganos vitales. Debido a esta complicación, se le intubó nuevamente, siendo esta su cuarta intubación en los últimos tres meses. A pesar del dolor y el riesgo, Miguel Ángel mostró una impresionante fortaleza. Su madre relató que, estando consciente, pidió ser intubado para aliviar el dolor y pidió una oración por su protección.

Hoy en día, Miguel Ángel continúa en la UCI en estado crítico, aunque sus signos vitales se mantienen estables. Los médicos le han recomendado someterse a una cirugía para retirar un catéter peritoneal y seguir recibiendo terapia renal continua.

Yolanda Rincón, que ha mantenido a sus seguidores informados sobre la evolución de su hijo, concluyó su mensaje solicitando oraciones para la recuperación de Miguel Ángel. “Por favor, continuemos orando por Migue, mi valiente Guerrero de Dios”, pidió con esperanza.

La familia y los seguidores de Miguel Ángel Díaz continúan esperando con fe y expectativa, mientras el joven artista sigue bajo estricta supervisión médica. La situación es crítica, pero la fortaleza de Miguel Ángel y el apoyo de sus seres queridos siguen siendo su mayor motor en esta lucha por la vida.

