¡»Mi bebito fiu, fiu»! En video: Álvaro Uribe le declama un poema a Marbelle

Un poema y la voz de Marbelle, fueron los protagonistas de la celebración del cumpleaños del ex presidente Álvaro Uribe.

Video tomado de @PalomaValenciaL

En un prestigioso hotel se reunió la bancada del Centro Democrático, entre ellos algunos congresistas electos, pero la reunión terminó en celebración. Algunos de los asistentes compartieron en sus redes sociales momentos del evento que terminó en el homenaje al ex presidente por su cumpleaños número 70.

También fue invitada Marbelle, quien no negó su voz al interpretar hermosas canciones y dedicar palabras halagadoras a Uribe.

Pero la declamación del poema que le dedicó Uribe a la cantante es uno de los momentos que se ha viralizado en las redes sociales.

Uribe recitó, «me gustas porque sí. Sencillamente mi corazón te quiere. No hallaría la palabra de íntima alegría que te expresara lo que mi alma siente. Y yo te quiero así. Tan simplemente como el agua al paisaje, como el día a la rosa que alza su ufana frente a la primavera floreciente. Te amo con sencilla transparencia, con un amor apenas insinuado que se vuelve silencio en tu presencia. Con un tan dulce corazón herido que si no te dijera que te he amado lo sabrías oyendo su latido».

