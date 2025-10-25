Minuto30.com .- La estabilidad del Gobierno de Gustavo Petro estaría en la cuerda floja, al menos según las cartas de la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente. Famosa por sus predicciones que han tenido resonancia internacional, la tarotista lanzó una advertencia directa y contundente sobre el futuro del presidente colombiano Gustavo Petro.

«Lo van a tumbar»: La profecía de Mhoni

Mhoni Vidente aseguró que el presidente Petro y su administración se enfrentarán a mayores dificultades, advirtiendo sin rodeos que al mandatario «lo van a tumbar». La astróloga vincula esta caída directamente a las crecientes tensiones diplomáticas que Colombia sostiene actualmente con Washington y con el círculo político de Donald Trump.

«Definitivamente lo van a tumbar, van a tumbar a ese Gobierno porque Donald Trump es vengativo totalmente, es Géminis. Marco Rubio es inteligente y va a decir: no quiero este tipo de personas aquí», expresó la influyente vidente.

La Sanción de Washington y la Lista Clinton

Las tensiones con Estados Unidos ya han comenzado a tener consecuencias directas y muy graves. A Petro y a algunos funcionarios del gobierno les retiraron la visa americana; otros más, como la Canciller Villavicencio la devolvieron en solidaridad con su jefe, quedando sin cómo adelantar tareas diplomáticas en el pais del norte.

Además, Petro junto a su círculo más cercano como su esposa, de la que reveló en las últimas horas estar separado; de su hijo, al que no crió, y del ministro Armando Benedetti, quien ha pasado por numerosos cargos y escándalos en este gobierno, fueron incluidos dentro de la temida Lista Clinton (Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC).

Esta situación marca un punto crítico y de no retorno en la relación entre Colombia y Estados Unidos, comprometiendo seriamente la legitimidad y la operatividad del gobierno de Petro.

El Ataque de Trump y el Congelamiento de Ayudas

La predicción de Mhoni Vidente se produce por los días en que Donald Trump calificara a Gustavo Petro como «Líder de las drogas ilegales que fomenta fuertemente la producción». Además, Trump anunció la suspensión de la ayuda económica estadounidense que estaba destinada específicamente a combatir el narcotráfico en Colombia.

La vidente sostiene que este escenario de aislamiento y acusaciones directas por parte de influyentes líderes estadounidenses expone al Gobierno colombiano a un riesgo inminente, especialmente ante un Congreso de Estados Unidos que podría endurecer las sanciones y presiones diplomáticas y económicas.

Aislamiento, Desgaste y Presión Política

Mhoni concluye su predicción señalando que la administración actual estaría enfrentando múltiples factores de riesgo: presiones políticas externas, un fuerte desgaste interno y un creciente aislamiento diplomático. La suma de estos elementos, según la tarotista más influyente de América Latina, haría insostenible la permanencia del gobierno.

La profecía de Mhoni Vidente genera gran debate y expectación, obligando a observar con lupa cada movimiento en la tensa relación entre Bogotá y Washington.

