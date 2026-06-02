Mhoni Vidente predice quién ganará en Segunda Vuelta . . . sacará cifra récord

Resumen: La vidente señala que esta victoria marcará el inicio de una nueva época para Colombia, destacando que el candidato logrará unir a diversas fuerzas políticas de centro y derecha, con el objetivo de avanzar hacia el progreso.

Minuto30.com .- Tras la agitada jornada electoral de primera vuelta en Colombia, la reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente ha lanzado sus pronósticos de cara a la votación definitiva del próximo 21 de junio. A través de sus ya tradicionales lecturas, la vidente entregó un panorama lleno de tensiones políticas, cifras históricas y un contundente mensaje sobre el futuro del país.

Basada en las cartas de «El Mago» y «El Emperador», esto es lo que augura para las próximas semanas:

El ganador definitivo con una cifra récord

De acuerdo con la lectura de Mhoni Vidente, el panorama electoral ya está decidido. La astróloga asegura que el candidato Abelardo llegará a la presidencia arrasando en las urnas y logrando una histórica cifra de 13.7 millones de votos.

La vidente señala que esta victoria marcará el inicio de una nueva época para Colombia, destacando que el candidato logrará unir a diversas fuerzas políticas de centro y derecha, con el objetivo de avanzar hacia el progreso.

Alerta roja para los próximos 21 días

Mhoni Vidente lanzó una preocupante advertencia a sus seguidores, pidiendo máxima cautela durante las semanas previas a la segunda vuelta. Según sus cartas, sectores inconformes con la inminente derrota podrían recurrir a estrategias de desestabilización, incluyendo el incremento de la inseguridad, violencia e incluso atentados con «coches bomba».

Para finalizar su lectura, la astróloga entregó un mensaje de esperanza, asegurando que a partir del 21 de junio Colombia vivirá un resurgimiento económico con el apoyo de fuertes aliados en Estados Unidos y Europa.