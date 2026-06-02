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    Mhoni Vidente predice quién ganará en Segunda Vuelta . . . sacará cifra récord

    Mhoni Vidente entregó un mensaje de esperanza, asegurando que a partir del 21 de junio Colombia vivirá un resurgimiento económico

    Publicado por: SoloDuque

    Mhoni Vidente predice quién ganará en Segunda Vuelta . . . sacará cifra récord

    Resumen: La vidente señala que esta victoria marcará el inicio de una nueva época para Colombia, destacando que el candidato logrará unir a diversas fuerzas políticas de centro y derecha, con el objetivo de avanzar hacia el progreso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras la agitada jornada electoral de primera vuelta en Colombia, la reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente ha lanzado sus pronósticos de cara a la votación definitiva del próximo 21 de junio. A través de sus ya tradicionales lecturas, la vidente entregó un panorama lleno de tensiones políticas, cifras históricas y un contundente mensaje sobre el futuro del país.

    Basada en las cartas de «El Mago» y «El Emperador», esto es lo que augura para las próximas semanas:

    El ganador definitivo con una cifra récord

    De acuerdo con la lectura de Mhoni Vidente, el panorama electoral ya está decidido. La astróloga asegura que el candidato Abelardo llegará a la presidencia arrasando en las urnas y logrando una histórica cifra de 13.7 millones de votos.

    La vidente señala que esta victoria marcará el inicio de una nueva época para Colombia, destacando que el candidato logrará unir a diversas fuerzas políticas de centro y derecha, con el objetivo de avanzar hacia el progreso.

    Alerta roja para los próximos 21 días

    Mhoni Vidente lanzó una preocupante advertencia a sus seguidores, pidiendo máxima cautela durante las semanas previas a la segunda vuelta. Según sus cartas, sectores inconformes con la inminente derrota podrían recurrir a estrategias de desestabilización, incluyendo el incremento de la inseguridad, violencia e incluso atentados con «coches bomba».

    Para finalizar su lectura, la astróloga entregó un mensaje de esperanza, asegurando que a partir del 21 de junio Colombia vivirá un resurgimiento económico con el apoyo de fuertes aliados en Estados Unidos y Europa.


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