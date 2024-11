Ciudad de México, 19 ene (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que su Gobierno "no toma partido ni por Israel ni por Palestina" pese a la remisión que envió el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) para que "investigue la probable comisión de crímenes de su competencia" en Gaza.

“Lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel ni por los palestinos, o este grupo Hamás", expresó en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen tras la remisión que México envió junto a Chile a la CPI que "obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte", según explicó la Cancillería.

La Embajada de Israel en México respondió en un posicionamiento que "lamenta el anuncio del Gobierno de México", pero ni López Obrador ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionaron presuntos crímenes cometidos por Israel, al argumentar que buscan la paz.

"No tenemos nosotros (partido), lo que no queremos nosotros es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso, no queremos la irracionalidad de la guerra, y la política se inventó para evitar la guerra", argumentó el gobernante mexicano.

La medida de México ante la CPI es diferente a la demanda por genocidio que interpuso Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre pasado, sobre la que el Gobierno mexicano solo ha dicho "que tiene conocimiento y da puntual seguimiento".

El mandatario sostuvo que la remisión que México envió a la CPI es porque busca hacer todo lo posible "para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento, o como se le llame".

"Lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles, ya son más de 20.000 muertos, hay que buscar la paz, no se trata de condenar a nadie, sino cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México plantea", argumentó.

El presidente pidió al Consejo de Seguridad de la ONU "reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda: aprobar un cese al fuego, aún cuando se trate de una tregua".

López Obrador ha resistido a las presiones de grupos de izquierda a favor de Palestina que piden a México una postura contundente en el conflicto, que estalló el 7 de octubre con una agresión del grupo islamista Hamás que dejó 1.200 muertos en Israel, cuyo gobierno respondió con ataques que han causado casi 25.000 muertos en Gaza.

