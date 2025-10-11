Resumen: Según versiones extraoficiales el grupo, que había llegado a Itagüí el 3 de octubre, estuvo de fiesta en el sector de Laureles con cinco mujeres que habían contactado previamente a través de la app de citas

¿Qué pasó? Un mexicano muerto y 4 más intoxicados: La cita de app que terminó en tragedia en Itagüí

Minuto30.com .- Una trágica emergencia sacudió el barrio Simón Bolívar en Itagüí la noche del 10 de octubre de 2025. Cinco ciudadanos de nacionalidad mexicana, que se hospedaban en una casa alquilada por plataforma, fueron víctimas de un presunto caso de escopolamina.

El incidente se reportó a las 6:35 p.m. en la calle 64 con carrera 45A. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron la muerte de un ciudadano y la intoxicación grave de otros cuatro.

El Fallecido y la Noche Fatal

La víctima fatal fue identificada de manera preliminar como Marco Antonio Jaramillo Ramírez, de 29 años. Cuatro sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a un hospital del sur del Valle de Aburrá al parecer con síntomas de intoxicación.

Según versiones extraoficiales el grupo, que había llegado a Itagüí el 3 de octubre, estuvo de fiesta en el sector de Laureles con cinco mujeres que habían contactado previamente a través de la app de citas y quienes serían «damas de compañía.

¿Escopolamina?

La rumba terminó cuando se trasladaron al apartamento donde se hospedaban los mexicanos en Itagüí. A partir de ese momento, los cuatro hombres sobrevivientes «no se acuerdan de más nada», lo que refuerza la hipótesis de que podrían haber sido íctimas de escopolamina.

Se sospecha que las mujeres los drogaron, lo que le causó la muerte a Jaramillo Ramírez. El CTI realizó la inspección técnica al cadáver.

Aquí más Noticias de Itagüí