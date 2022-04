Autoridades mexicanas intentando impedir que migrantes crucen el río

En redes sociales han viralizado el video donde se observa a varios migrantes corriendo de las autoridades de México que tratan de impedir que crucen el río Bravo rumbo a los Estados Unidos.

Impactantes imágenes están dando la vuelta al mundo en las últimas horas, se aprecia a agentes policiales mexicanos intentan capturar a los migrantes, aunque se desconoce su nacionalidad, buscan lanzarse al río con el fin de llegar a tierras de EE.UU.

A su vez, se visualiza a un joven que cruza con una niña en brazos.

El video fue publicado por el periodista Bill Melugin, de Fox News, que ha estado cubriendo la crisis que se vive a diario en la frontera entre México y EE. UU.

Según precisó el comunicador, fue la primera vez que se vio a las autoridades mexicanas ejecutando estas acciones en contra de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos para cruzar el río Bravo.

Se pudo conocer que desde hace varios días en la ciudad mexicana de Piedras Negras han desplegado operativos para detener a los migrantes que quieran cruzar.

«Hoy fue la primera vez que vimos a las autoridades mexicanas realmente poner sus manos sobre los migrantes e intentar físicamente evitar que ingresen al Río Grande. No tuvieron éxito con este grupo. Todos cruzaron ilegalmente a Eagle Pass. Escena salvaje hoy», escribió Bill Melugin en su tuit.

Today was the first time that we witnessed Mexican authorities actually putting their hands on migrants & physically trying to stop them from entering the Rio Grande. They were unsuccessful with this group. All of them crossed illegally into Eagle Pass. Wild scene today. @FoxNews pic.twitter.com/fZrfZPnkw0

— Bill Melugin (@BillFOXLA) April 25, 2022