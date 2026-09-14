Metro de Medellín plantea nuevas fuentes de financiación para el transporte

Resumen: El Metro de Medellín se sentó con la bancada antioqueña y lanzó una advertencia sobre el futuro del transporte masivo. Las propuestas para salvar la sostenibilidad ya están sobre la mesa.

Este lunes 14 de septiembre se dio el encuentro entre la Empresa de Transporte Masivo y la nueva bancada antioqueña en el Congreso.

El espacio fue liderado por el gerente General, Tomás Andrés Elejalde Escobar, acompañado de su equipo directivo. Ante senadores y representantes a la Cámara del departamento, la compañía explicó los retos financieros y operativos que enfrenta el sector y la urgencia de articular esfuerzos con el legislativo nacional.

El Metro de Medellín expuso el panorama actual de los sistemas masivos y puso sobre la mesa una serie de iniciativas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Entre las iniciativas planteadas para garantizar la sostenibilidad se encuentra la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Transporte, que permitiría cubrir parte de los déficits de operación. También se propuso que la Nación cofinancie el funcionamiento de los sistemas, que se otorguen alivios tributarios para fortalecer el modo férreo y que se avance en un recaudo electrónico interoperable a nivel país.

Durante la jornada se socializó el nuevo direccionamiento estratégico de la Empresa, que marca la ruta de expansión y su contribución al desarrollo regional. La entidad enmarcó su gestión en apuestas como ciudades del bienestar, movilidad limpia, transición climática e inclusión urbana.

Hoy el Sistema transporta más de 310 millones de usuarios al año y es determinante para la competitividad del Valle de Aburrá.

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La agenda incluyó los proyectos del Plan Rector de Expansión. Se presentaron los avances del Metro de la 80 y del Metrocable de San Antonio de Prado, que está en etapa de factibilidad. Esta última iniciativa contempla cinco kilómetros de trazado, seis estaciones y una estimación de 30.000 pasajeros diarios.

Finalmente, se expuso el proyecto de ampliación de capacidad, con la compra y ensamblaje local de 13 trenes nuevos, que equivalen a 39 vagones, y una máquina reperfiladora de rieles. La iniciativa registra un 30% de avance y prevé que los trenes ingresen a operación comercial en 2027.

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