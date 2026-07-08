Resumen: El Metro de Medellín avanza en un 30% en la llegada de 13 nuevos trenes, con una inversión de más de $515.000 millones.

Fico anuncia con orgullo que ya viene el primer tren de la nueva flota para el Metro de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de ‘X’ que el proyecto de renovación de la flota del Metro, que contempla la llegada de 13 nuevos trenes, ya registra un avance del 30%, y que la estructura del primer tren se encuentra en camino hacia la ciudad.

En su mensaje, el mandatario paisa expresó: «Qué orgullo, nuestro Metro de Medellín sigue avanzando», y destacó que la inversión del proyecto supera los $515.000 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer lo que calificó como «el patrimonio más querido de Medellín y Antioquia.

Según explicó, para 2027 el sistema contará con un 20% más de capacidad, menores tiempos de espera y un mejor servicio para los usuarios.

El proyecto contempla la fabricación de 13 trenes de tres vagones cada uno, para un total de 39 vagones, que reforzarán la operación de las Líneas A y B.

La inversión es financiada de manera conjunta por el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y recursos propios de la empresa Metro de Medellín.

El primer tren de la flota fue diseñado como prototipo y su estructura base se construyó en la planta de la firma CAF en Huehuetoca, México, mientras que los 12 trenes restantes serán ensamblados en los talleres del Metro ubicados en Bello, con el propósito de fortalecer la industria ferroviaria local y generar empleo en la región.

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Se espera que la flota completa entre en operación en 2027, año en el que el sistema incrementará su capacidad de transporte en un 20%, mejorará las frecuencias de paso y reducirá la congestión en las estaciones durante las horas pico.

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Según proyecciones de la alcaldía, los trenes eléctricos permitirán ahorrar más de 21 millones de horas de desplazamiento al año y evitar la emisión de más de 50.000 toneladas de CO2.

Este proyecto avanza junto a otras obras del sistema, como la gestión predial del futuro Metro de la 80 y el mantenimiento preventivo anual de las líneas de Metrocable.

Qué orgullo. Nuestro @metrodemedellin sigue avanzando. Ya completamos el 30 % del proyecto de los 13 nuevos trenes y la primera estructura de uno de ellos ya viene rumbo a Medellín🚇❤️. Con una inversión de más de $515.000 millones, seguimos fortaleciendo el patrimonio más… pic.twitter.com/vMi3TzJBN7 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 8, 2026

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