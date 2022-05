¡Al ‘gratin’! Este domingo el Metro de Medellín no cobrará pasaje por las elecciones

in

Este domingo 29 de mayo el Metro de Medellín prestará servicio gratuito para las elecciones presidenciales.

Así lo dio a conocer la empresa que además indicó que esta decisión es en base al al Acuerdo Metropolitano N° 01 de 2022 de la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Será gratis el transporte en las líneas A y B, en el tranvía de Ayacucho y en los metrocables de las líneas K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho).

Tenga en cuenta que como es habitual, los domingos y festivos los metrocables inician servicio comercial entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m., este 29 de mayo las líneas K, J, P, H y M iniciarán servicio a las 7:00 a.m.

Dato: Esta medida no aplicará, como en elecciones anteriores, en las líneas 1, 2 y O de buses, ni en las cuencas 3 y 6; y tampoco para la línea L (Arví).

⚠️ ATENCIÓN ⚠️ Con motivo de la jornada electoral, este domingo, 29 de mayo, desde el inicio del servicio comercial y hasta las 5:00 p.m., se implementará una “ () ”. https://t.co/ij8B2AGVjS — de Medellín (@demedellin) May 24, 2022

