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    Metro de Medellín consigue nuevos recursos en el mercado financiero para modernizar sus trenes

    Los recursos obtenidos en el mercado financiero se integrarán al plan de expansión y renovación de la flota que ya se encuentra en marcha

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Volvió a rodar! Metro de Medellín restableció toda la Línea A tras superar falla que afectó a miles de usuarios
    Foto de cortesía.
    Metro de Medellín consigue nuevos recursos en el mercado financiero para modernizar sus trenes

    Resumen: Los recursos obtenidos en el mercado financiero se integrarán al plan de expansión y renovación de la flota que ya se encuentra en marcha

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    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, anunció un importante avance financiero para la empresa Metro de Medellín. La entidad salió al mercado de capitales y logró asegurar nuevos recursos que estarán destinados a la modernización de la flota y al fortalecimiento operativo del sistema de transporte masivo.

    A continuación, te detallamos el alcance de esta operación financiera y las novedades en la flota que viene en camino para el Valle de Aburrá.

    Respaldada por el mercado: demanda superó 1,6 veces la oferta

    El mandatario local destacó la elevada confianza del sector financiero e inversionista en la gestión de la entidad pública. Durante la jornada de colocación, la demanda por parte de los compradores superó en 1,6 veces la oferta emitida, consolidando un contundente respaldo a la solidez financiera de la empresa.

    Sobre el resultado de la operación, el mandatario Gutiérrez enfatizó:

    «Cuando las cosas se hacen bien se nota. El Metro es orgullo de Medellín para Colombia. Es de todos. Y entre todos lo vamos a seguir cuidando, fortaleciendo y llevando a otro nivel».

    Refuerzo en camino: 13 nuevos trenes para el sistema

    Los recursos obtenidos en el mercado financiero se integrarán al plan de expansión y renovación de la flota que ya se encuentra en marcha. Cabe recordar que el sistema sumará 13 nuevos trenes, los cuales ya vienen en camino hacia la capital antioqueña.

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    La adquisición de estas nuevas unidades fue posible gracias a un esfuerzo conjunto y articulado entre tres instituciones clave:

    La Alcaldía de Medellín.

    La Gobernación de Antioquia.

    La empresa Metro de Medellín.

    Con la llegada de estos vehículos y las nuevas inyecciones de capital, la administración busca optimizar las frecuencias de viaje, aumentar la capacidad de pasajeros y elevar la calidad del servicio que diariamente moviliza a miles de ciudadanos en la subregión.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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