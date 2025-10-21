Resumen: El Metro de Medellín ha señalado que la velocidad del restablecimiento del servicio dependerá de las condiciones meteorológicas

¡A prender velita para que no llueva! Metro de Medellín acelera trabajos para superar contingencia en la vía férrea

Minuto30.com .- El Metro de Medellín continúa con el máximo despliegue operativo para resolver la falla que afecta la Línea A y restablecer el servicio a la brevedad posible. Los equipos técnicos han avanzado significativamente en las obras de emergencia durante las últimas horas, a pesar de las condiciones climáticas.

Una de las acciones más importantes reportadas es el corte del tramo de rieles afectado en la vía férrea. Esta medida era esencial para permitir el ingreso de la maquinaria pesada y poder ejecutar las actividades críticas necesarias para la reparación.

Blindaje del Río Medellín para Evitar Nuevos Daños:

Paralelamente, se está trabajando en mitigar el impacto del entorno. El Metro ha confirmado la ubicación de geobolsas con roca triturada en el Río Medellín con el objetivo de evitar que el agua filtre hacia la zona de socavación y complique aún más la estabilidad del terreno.

Plan de Contingencia y Rutas Alternas Gratuitas:

Mientras persisten las reparaciones, se mantiene el plan de movilidad para los usuarios: la operación de buses padrones (Metroplús) sigue prestando servicio gratuito entre las estaciones Aguacatala y Poblado, facilitando el desplazamiento en el tramo afectado.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El Clima, factor crítico en la reparación:

El Metro de Medellín ha señalado que la velocidad del restablecimiento del servicio dependerá de las condiciones meteorológicas. «Esperamos que las condiciones climáticas nos permitan avanzar en los trabajos y restablecer lo más pronto posible el servicio», indicaron.

La entidad y el Alcalde de Medellín agradecen la paciencia de los usuarios e invitan a la ciudadanía a planear con tiempo sus rutas de transporte y a seguir todas las recomendaciones de movilidad mientras se supera la contingencia.

Aquí más Noticias de Medellín