Resumen: Avance de obras del Metro de la 80 en el sector Caribe. Se reportan cierres viales definitivos en la calle 75B por construcción del viaducto.

¡A toda máquina! Ya asoman las primeras columnas del viaducto Caribe del Metro de la 80

El megaproyecto más esperado por los paisas sigue ganando terreno. La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Infraestructura Física confirmaron que las obras del Metro de la 80 entraron en una etapa crucial en el sector norte de la ciudad.

Actualmente, las cuadrillas trabajan a toda marcha en la cimentación de las 17 columnas que sostendrán el imponente viaducto Caribe, una estructura elevada que transformará la movilidad en esta zona de influencia de la estación de bomberos.

Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física, explicó que estas intervenciones son vitales para garantizar la estabilidad y durabilidad de lo que será el tercer sistema de transporte masivo de la ciudad.

A la fecha, ya se completó la construcción de los pilotes de los apoyos 1 y 2, y en este momento la maquinaria pesada se concentra en levantar el tercer apoyo. Para lograrlo, fue necesario implementar un cierre total y definitivo en la calle 75B, por lo que los conductores que transitan habitualmente por allí deberán armarse de paciencia y buscar rutas alternas.

Este frente de obra, que inició con fuerza bajo el puente del Mico a finales de 2025, ya muestra avances significativos en el armado de acero y vaciado de concreto. “Cada intervención responde a una planeación técnica rigurosa. Nuestro objetivo es construir con estándares de calidad y seguridad”, aseguró el secretario Naranjo.

El cierre en la calle 75B se suma al lazo de conexión de la carrera 64A hacia la Regional, medidas indispensables para que la gigantesca máquina piloteadora pueda operar sin poner en riesgo a los transeúntes.

Desde la Secretaría de Movilidad se recordó que existe un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) activo con señalización clara para mitigar el trancón en el sector Caribe.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales del Metro de la 80 para conocer los desvíos actualizados.

