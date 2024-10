Metro de Medellín confirmó la falla que ocasionó el choque de dos cabinas del Metrocable

Resumen: El incidente en la línea K del Metrocable de Medellín, donde dos cabinas se acercaron peligrosamente, fue causado por una avería eléctrica en el puesto de mando. Jorge Ramos, jefe de Cables Aéreos, explicó que la situación obligó a operar con un motor alterno que disminuyó la velocidad y llevó a la evacuación de pasajeros en la siguiente estación. Aseguró que no hubo riesgo para los pasajeros, quienes no resultaron lesionados, y que el problema no está relacionado con una falla anterior en junio, que fue mecánica. El servicio se reanudó a las 10:30 de la noche.