in

Varios mensajes con preguntas directas para el Metro de Medellín fueron instalados en las paredes de la Estación Poblado del sistema masivo de transporte del Valle de Aburrá.

Los autores o no tienen Twitter o prefirieron otra ‘plataforma’ para dejar varios mensajes y preguntas. Hasta el momento el Metro, que ha sido muy ágil para responder a través de las redes sociales, incluso con una particular jocosidad, no ha contestado ‘ni en pancartas’ ni en sus redes sobre los cuestionamientos.

En las carteleras se leía “No más estrés psicosocial”, “ascensores”, “¿cuáles son las necesidades de los usuarios?, “+ (más) seguridad accesibilidad”, “+ (más) personal”, sin que se conozca hasta el momento quienes son los autores de los mismos.

Es preciso señalar que en la estación donde se instalaron los mensajes se construyó un edificio hacia el lado sur para facilitar el ingreso por el otro costado, y mejorar las condiciones de acceso de pasajeros, en una de las estaciones que más recibe usuarios en las horas pico.

Algunos usuarios en las redes sociales estuvieron de acuerdo con las preguntas, en especial para usuarios con problemas de movilidad, para los que la rampa de acceso no parece ser la mejor solución, mientras que otros agradecieron que al menos no bloquearon el servicio.

Más noticias de Medellín