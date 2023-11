Metallica en Medellín «en esas andan» y hay esperanzas según empresario de conciertos consultado por Minuto 30.

El periodista y personalidad radial Alberto Marchena, encendió las redes sobre que «Metallica podría estar en dos fechas en Medellín» pero con el sin sabor de dudas y que no lo veía bien por costos para seguidores. Hicimos la tarea el ver algunos comentarios despectivos y «regionalistas» capitalinos pregutándole a un empresario de gran trayectoria con empresa de producción que ha hecho sus giras y otros países además que ha invertido en shows. La respuesta fue «en esas andan y se está haciendo presión» demostrando que lo ve viable ante las garantías que ofrece Medellín donde Guns N’ Roses vino y llenó con todas las expectativas. Además siendo la casa de Juanes quien es cercano a la banda genera más emociones. Marchena quiso bajarle a que lo de Metallica y Medallo diciendo «Pilas. No es un tema de regionalismos. Medellín es una gran ciudad. Pero para conciertos depende del público que le aporta Bogotá. Y la economía no está fácil para costear esos costos. Ojalá me equivoque. Nada contra la preciosa ciudad». Se sabe que el Alcalde electo Federico Gutiérrez en una entrevista con Minuto 30, desea continuar el apoyo a grandes eventos y conciertos. Para ello creará «un comité de eventos que analice muy bien la importancia de la derrama económica y proyección de ciudad».

#Metallica 2 shows en Medellín ? Que pena pero tengo mis dudas al respecto. Ojalá me equivoque. pic.twitter.com/5kBKsVP8sK — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) November 22, 2023

El Dato: El S&M2 y el M72 World Tour de Metallica recaudaron más $6.5 millones de dólares en salas de cine. Su Tours han recaudo más $1.400 millones de dólares por la venta de más de 22 millones de entradas desde 1982. Considerándolos como la banda más taquillera de todos los tiempos.

