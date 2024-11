Tokio, 7 feb (EFE).- El delantero argentino Lionel Messi volvió a quedarse entre los jugadores no alineados para el partido amistoso que su equipo, el Inter de Miami, disputa este miércoles en Tokio ante el Vissel Kobe nipón, tras su polémica ausencia el pasado domingo en otro encuentro de exhibición en Hong Kong.

El exjugador del FC Barcelona aparece entre los suplentes en el listado facilitado por el equipo entrenado por el 'Tata' Martino, quien sí alineará de inicio a otros jugadores de peso como Luis Suárez, Jordi Alba o Sergi Busquets.

El Inter de Miami disputa este miércoles a las 19.00 hora local (10.00 GMT) en el Estadio Nacional de Tokio un amistoso contra el Vissel, en el que jugó hasta el año pasado el también exculé Andrés Iniesta.

La suplencia debido a unas molestias físicas de Messi en el amistoso de Hong Kong -el astro argentino no llegó a disputar ni un minuto-, el anterior partido de la gira internacional de pretemporada que está llevando a cabo el club de David Beckham, provocó la decepción y el enfado de lo 38.000 espectadores que acudieron al encuentro.

Messi afirmó en la víspera que tenía "buenas sensaciones" de cara al amistoso de hoy en Tokio, durante una rueda de prensa previa al encuentro.

"Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo", añadió el delantero, quien explicó que arrastra unas molestias por un edema en el abductor desde el primer partido amistoso disputado en Arabia Saudí dentro de la gira.

Por: EFE