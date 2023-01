Lionel Messi, arrepentido de su viral frase “Andá pa’ allá”: esto dijo

En los últimos días, Lionel Messi se destapó y tomó la decisión de dialogar con el locutor de Urbana Play Andy Kusnetzoff, tras coronarse campeón del mundo con la Selección Argentina el 18 de diciembre de 2022.

En medio de la charla, el ídolo argentino tocó varios puntos importantes, principalmente su coronación como campeón del Mundial de Qatar 2022. “Desde ese día cambió todo para mí, fue algo muy impresionante. Se dio lo que tanto soñaba para toda mi carrera”, manifestó ‘Leo’.

Aparte de eso, reconoció que le hubiera gustado que Maradona le hubiera entregado la anhelada Copa del Mundo: “Me hubiese gustado que el Diego (Maradona) me entregara la Copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la Selección. Hubiese sido muy linda esa foto también”, expresó Messi para Urbana Play.

No obstante, no todo fue positivo, pues trajo al presente la frase que le dijo al atacante Wout Weghorst en zona mixta y que se viralizó después de finalizar el partido ante Países Bajos por los cuartos de final. “Eso no me gustó. No me gusta eso que hice. No me gustó el ‘andá pa’ allá’. Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. No te da para pensar en nada y uno reacciona como reaccioné. No me gusta dejar esa imagen”, reveló el jugador del PSG.

Más noticias de Deportes