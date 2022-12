En esta fecha regresaría Messi a PSG: privilegio para el campeón del mundo

in

Lionel Messi es el único de los mundialistas que no ha llegado a los entrenamientos del París Saint-Germain (PSG) tras levantar la Copa del Mundo en Doha, el pasado 18 de diciembre.

Lo cierto es que aún se demora: el astro argentino permanecerá en su país posiblemente hasta el 3 de enero, con el visto bueno de su equipo, y no estará disponible antes del 11 de enero, cuando su equipo enfrente al Angers por la jornada 18 de la Ligue 1.

Así las cosas, este miércoles 28 de diciembre, cuando se reactiva el campeonato francés luego de la pausa por el Mundial, Neymar, Kylian Mbappé y Hakimi acudirán al llamado del director técnico Christopher Galtier para enfrentar al Racing Estrasburgo, mientras ‘Leo’ los verá desde su casa.

La Ligue 1 se reactivará con los siguientes partidos:

Ajaccio-Angers (9:00 a.m. hora colombiana)

Troyes-Nantes (9:00 a.m. hora colombiana)

Auxerre-Mónaco (11:00 a.m. hora colombiana)

Clermont-Lille (1:00 p.m. hora colombiana)

Brest-Olympique Lyon (3:00 p.m. hora colombiana)

PSG-Racing Estrasburgo (3:00 p.m. hora colombiana)

