Messi regresa al banquillo para el Inter Miami-Cincinnati tras 4 partidos de baja

in

Miami (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El argentino Lionel Messi empezará en el banquillo el partido de la MLS del Inter Miami contra el Cincinnati tras perderse los últimos cuatro encuentros por lesión y podría tener minutos en la reanudación, antes de sumarse a la concentración de la selección Albiceleste para la fecha FIFA.

Messi no estuvo en los partidos ligueros empatados contra Orlando City y New York City y en el perdido 1-4 el último miércoles en el campo del Chicago Fire. Se perdió además la final de la Copa US Open en la que su equipo cayó frente al Houston Dynamo.

En su regreso al DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Messi fue ovacionado cuando saltó al terreno de juego en los prolegómenos del duelo.

El Inter Miami del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino saldrá con el también argentino Facundo Farías y el venezolano Josef Martínez en la delantera.

El argentino anotó once goles en doce partidos con el Inter Miami y ganó la Leagues Cup, el primer trofeo en la historia de su club.

El Inter Miami es penúltimo en el Este de la MLS, a cinco puntos de sus rivales directos por los puestos de 'playoffs' (los de Florida tienen un partido menos), a tres jornadas del final.

Por: EFE