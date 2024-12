Messi por fin habla en inglés

Resumen: El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, ha sorprendido a todos con su debut en inglés en la campaña promocional de la película "Bad Boys 4 /Ride Or Die" ("Hasta la Muerte" en español). En un video publicado en redes sociales, se ve a Messi junto a Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de la película. En la escena, los actores están viendo la televisión cuando suena el timbre. Al abrir la puerta, se encuentran con Messi, quien les dice "Bad Boys" en inglés. La reacción de los actores es graciosa, ya que Lawrence le dice a Messi que se equivocó de casa. Will Smith, por su parte, le indica la dirección correcta. Al final del video, se escucha a Messi decir "Mucho Gusto" en su perfecto español. La película "Bad Boys 4 /Ride Or Die" se estrena el 6 de junio en Colombia y el 7 de junio en Estados Unidos. Esta aparición de Messi en inglés ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde muchos han elogiado su dominio del idioma y su sentido del humor.