    ¡Histórico! Messi jugará contra Atlético Nacional en Medallo
    Messi lidera al Inter Miami campeón de la MLS que enfrenta al Atlético Nacional en Medellín; preventa de boletas inicia este viernes. Foto: Cortesía
    Resumen: El próximo 31 de enero de 2026, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín acogerá un evento histórico: el enfrentamiento entre el Atlético Nacional y el Inter Miami, el actual campeón de la MLS, liderado por Lionel Messi, el futbolista más laureado de la historia. Este duelo forma parte de una gira de pretemporada que trae al corazón de Colombia a estrellas mundiales como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, para medirse ante la nómina de lujo del equipo verdolaga. Los organizadores destacan que este partido es una prueba de la capacidad de Medellín para albergar espectáculos de talla internacional. La expectación es máxima, y la preventa exclusiva de boletas para clientes Visa Bancolombia inicia este viernes 12 de diciembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital de Antioquia se prepara para un hito deportivo sin precedentes. El Estadio Atanasio Girardot será el epicentro de un duelo internacional que paralizará al país: el Inter Miami, reciente campeón de la MLS 2025, enfrentará al Atlético Nacional, el Rey de Copas colombiano, el próximo 31 de enero.

    La atracción principal será la presencia de Lionel Messi, el futbolista con más títulos en la historia (48), quien pisará la cancha de “Medallo” en lo que se anuncia como una noche inolvidable para el fútbol latinoamericano.

    El encuentro, que hace unos años parecía un sueño inalcanzable, se concreta como parte de una exclusiva gira de pretemporada del club estadounidense por Latinoamérica.

    Inter Miami llega en su mejor momento, tras coronarse campeón de la MLS Cup el pasado fin de semana, con Messi siendo decisivo al aportar dos asistencias en la final.

    Bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, el campeón vigente traerá a Medellín una nómina de estrellas mundiales que incluye a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, para medirse ante la jerarquía y el talento del equipo verdolaga.

    Atlético Nacional, reconocido por su historia continental y su masiva afición, será el anfitrión de este encuentro que honrará la grandeza del fútbol colombiano.

    El club paisa, con dos Copas Libertadores en su palmarés, ha sido elegido por Inter Miami como un rival estratégico, reconociendo su liderazgo y reputación internacional.

    El presidente Sebastián Arango Botero afirmó que es un honor formar parte de este evento, una oportunidad para “demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”.

    El gran espectáculo no solo se vivirá en la cancha, donde figuras como David Ospina, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Alfredo Morelos y Edwin Cardona se medirán ante los ídolos mundiales.

    La ciudad se moviliza en torno a este acontecimiento. Los organizadores, Andre Prada Whiltimbury de Sound Music Entertainment y Ricardo Leyva Gutiérrez de LATIR, señalaron que este partido es una declaración histórica, demostrando que “Medellín y Colombia están listos para los grandes espectáculos del mundo” y su capacidad para organizar eventos de talla internacional.

    Los aficionados ya cuentan los minutos para asegurar su lugar en el Atanasio. La preventa de boletas comenzará este viernes 12 de diciembre de forma exclusiva para clientes con tarjetas Visa Bancolombia, quienes además tendrán un 10% de descuento.

    El evento, que cuenta con el apoyo del gobierno de Medellín y Postobón, promete hacer de la última semana de enero un festival deportivo que llenará de fiesta la ciudad. El mundo tendrá sus ojos puestos en Medellín para este duelo donde la pasión y la historia se jugarán en el césped.

