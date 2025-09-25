Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Childhood Night, la fiesta temática de nostalgia musical, regresa a Colombia. Se presentará en Bogotá (27 de septiembre), Cali (18 de octubre) y Medellín (26 de octubre, con entradas agotadas para dos fechas). El evento, para mayores de 18 años, revive canciones de series y películas de Disney Channel y Nickelodeon.

¡Mero recuerdo de infancia! Llega a Colombia Childhood Night, la fiesta con los clásicos de Disney

La nostalgia se apoderará de Colombia con el regreso de Childhood Night, la fiesta temática que promete revivir los mejores recuerdos de una generación entera. El evento, que fusiona las bandas sonoras de series, películas y canciones que marcaron la infancia y la adolescencia de miles, se expandirá este año para conquistar a Bogotá, Cali y Medellín.

Los fanáticos de la nostalgia podrán cantar y bailar con los clásicos que definieron una época en los siguientes escenarios:

Bogotá: Royal Center, 27 de septiembre.

Cali: Rosa Negra, 18 de octubre.

Medellín: Deep, 26 de octubre (con fechas del 24 y 25 ya agotadas).

Un Viaje Musical por los Canales de la Infancia

El repertorio de la fiesta es un verdadero viaje en el tiempo. Los asistentes vibrarán con los himnos de Disney Channel, de series como High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock, Lemonade Mouth, Violetta, Soy Luna y Phineas y Ferb. Tampoco faltarán los clásicos de películas icónicas como El Rey León, Mulán, Moana, Frozen, Encanto o Toy Story.

Además, la noche tendrá un espacio para los himnos de Nickelodeon, con canciones de iCarly, Victorious, Big Time Rush y el toque divertido de Bob Esponja.

Desde su inicio en 2022 en Bogotá, Childhood Night ha logrado reunir a miles de asistentes y este año, con su llegada a más ciudades del país, se consolida como una cita imperdible para quienes crecieron con la magia de estas producciones. La producción de Fanclub y DixFM promete una noche llena de recuerdos, ambientaciones temáticas y emociones compartidas.

Las últimas entradas para esta experiencia, exclusiva para mayores de 18 años, están disponibles a través de dixfm.com/childhood y TicketLive.

