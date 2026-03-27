Resumen: Los exmilitares colombianos se encuentran entre los más solicitados del mercado global de la guerra debido a su entrenamiento

¿Mercenarios o seguridad privada? La ONU alerta por el reclutamiento de 10.000 colombianos en guerras extranjeras

Minuto30.com .- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios finalizó su visita a Colombia con un mensaje agridulce. Por un lado, elogiaron la firma del presidente Gustavo Petro de la ley que ratifica la Convención Internacional de 1989, un paso jurídico esencial para frenar el paramilitarismo global.

Por otro, lanzaron una cifra alarmante: se estima que más de 10.000 colombianos han sido reclutados para combatir en conflictos ajenos alrededor del mundo.

El “atractivo” del soldado colombiano

Expertas de la ONU señalaron que los exmilitares colombianos se encuentran entre los más solicitados del mercado global de la guerra debido a su entrenamiento en un conflicto real de décadas. Los factores que impulsan esta “fuga de fusiles” son:

Incentivos económicos: Salarios en dólares imposibles de alcanzar en el mercado local.

Falta de oportunidades: Escasas opciones laborales para excombatientes y militares retirados.

Reclutamiento digital: El aumento de ofertas de empleo en línea, muchas veces engañosas o predatorias.

Los riesgos de la “zona gris”

La ONU advierte que la línea entre la seguridad privada legítima y el mercenarismo ilegal es delgada. El uso de tecnologías de alto nivel, como drones y vigilancia sofisticada, en manos de empresas no reguladas, plantea un riesgo inminente para los derechos humanos.

«Abordar de manera eficaz el reclutamiento de mercenarios requiere cooperación a nivel regional y mundial», afirmaron las expertas, quienes presentarán su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.

Familias en el limbo

Uno de los puntos más críticos del comunicado es la situación de las familias de los colombianos fallecidos o desaparecidos en campos de batalla remotos (como Ucrania o el Medio Oriente). Al ser reclutamientos muchas veces irregulares, obtener información oficial es una tarea casi imposible, dejando a cientos de hogares en un duelo suspendido.