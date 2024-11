San Juan, 13 feb (EFE).- Luego de arrancar su carrera musical en la balada, la cantante puertorriqueña Merari ha marcado territorio en la salsa, un ritmo en el que dijo a EFE que quiere hacer "historia" con una propuesta "diferente" y el apoyo de la juventud.

Merari se estrenó en la música hace un par de años con baladas que tuvieron un respetado apoyo en las plataformas musicales como 'La Carta', 'Digámonos mentiras' o 'Te Amo Tanto', hasta que hace siete meses su equipo de trabajo le aconsejó dedicarse a la salsa al contar con todas las cualidades requeridas para ello.

Entre esos atributos con los que Merari labró su camino y que los seguidores de la salsa tienen "mucha hambre" de escuchar, según afirmó la propia artista, están sus letras, interpretación y la intención "de hacer algo único y diferente" con "otro sazón".

"Pienso hacer historia dentro de este género, quedarme y dejar mi nombre bien plasmado", resaltó Merari Rivera, nombre de pila de la artista, durante la entrevista en un estudio de grabación en San Juan.

Su salto de la balada a la salsa aporta originalidad

Merari transformó algunas de sus baladas en salsa, logrando la aceptación de los salseros o "cocolos" y de algunos cantantes, entre ellos el puertorriqueño Domingo Quiñones, quien grabó con ella una nueva versión de 'Digámonos mentiras'.

"Yo creo que esa es la base: que hago cosas distintas porque a lo mejor no me crié dentro del género y eso me ayuda a salirme un poco de la zona de confort o a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Creo que eso hace acercarme más al público porque me ven algo único y refrescante", reflexionó.

La mayor aclamación que se ha llevado Merari, de 33 años, en la salsa ha sido su interpretación junto al también joven salsero Luis Figueroa en la regrabación del conocido tema 'Valió La Pena', que canta Marc Anthony, para el pasado especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, 'Salsa, sabor y evolución'.

Esta fue la primera vez que la institución bancaria dedicó un especial navideño exclusivamente a la salsa en sus más de 25 años de grabaciones, un hito que la propia Merari resaltó pues le dio la oportunidad a nuevos salseros de exponer su talento.

Merari y Figueroa forman parte de un grupo de jóvenes salseros puertorriqueños, junto a Christian Alicea, Luis Vázquez y Moa Rivera, entre otros, que buscan, a su estilo, mantener imperante la salsa entre la juventud ante el dominio del género urbano latino.

En el corto plazo, la mayor oportunidad musical que tendrá Merari de exponer su voz será el 7 de marzo próximo en la edición 40 del Día Nacional de la Salsa en San Juan, a la que se espera acudan más de 20.000 personas.

"Se han abierto muchas puertas y el trabajo ha hablado", afirmó la cantante sobre esa actuación.

Atraer a las nuevas generaciones

Para Merari, la salsa "necesitaba algo nuevo, único, refrescante para atraer a las generaciones nuevas" a este género que, además, ha sido dominado durante su historia de más de 60 años por hombres.

"Que vayan enamorándose de este género porque vienen muchas cosas y nosotros venimos con eso entre manos", agregó la cantante, quien también se distingue por su cabellera color azul y rosa, que a su juicio le ha ayudado a tener una imagen que la separa "aún más" de los demás artistas.

Merari comenzó en la música como integrante del Coro de Niños de San Juan, en el que estuvo diez años, y luego en la Coralia, el Coro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde perfeccionó su voz.

A nivel académico y coincidiendo con la Coralia, obtuvo una licenciatura universitaria en Biología y una maestría en Ingeniería Industrial, con cuyos grados trabajó en una farmacéutica, pero siempre con la música en mente.

"Toda la gente de mi trabajo me reconocía como la que canta, hasta que decidí irme de lleno en la música", recordó de aquellos tiempos.

"Desde pequeña sabía que esto era lo que quería hacer. Esto ha sido mi anhelo más grande. Siempre ha sido mi sueño", aseguró la cantante.

Jorge J. Muñiz Ortiz

Por: EFE