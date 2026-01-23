Una mujer no puede minimizarse para encajar en espacios pequeños

Muchas veces crecemos con ideas preconcebidas de lo que debe ser una vida ideal. Para esa vida perfecta debes estudiar una carrera, tener un trabajo – no una empresa – casarse a cierta edad, tener tu casa, un carro, hijos y un perrito.

Si por casualidad te saltas uno de estos pasos, algo estás haciendo mal.

Crecemos con ideas limitantes. Con pensamientos negativos hacia el dinero. Para muchos no está bien ganar mucho dinero. Inclusive existe la cultura machista que propone que un hombre debe ganar más dinero que la mujer en una relación, o no va a funcionar.

Escuchaba el otro día un video en las redes que un hombre comentaba al respecto, sobre esa desigualdad, pues se supone que el hombre genera más dinero que una mujer.

¿Qué hacemos si una mujer se enamora de un hombre humilde pero trabajador, y ella gana más ingresos que él? ¿O de un hombre que simplemente gana menos dinero que ella?

Una mujer no puede minimizarse para encajar en espacios pequeños. No podemos dejar de tener una mentalidad de grandeza, dejar de alcanzar grandes conquistas y triunfos personales y económicos para que un hombre nos acepte.

Cuando tenemos mentalidad de grandeza, podemos lograr cosas insospechadas. Y si a esa mentalidad de grandeza le añades visión y fe, complementas tu desarrollo personal y financiero aún más.

Definitivamente, la mejor forma de crear riqueza personal es realizar emprendimientos. Con un salario tradicional, aunque sea corporativo, nunca vas a llegar a la libertad financiera que puedes tener.

Actualmente tengo múltiples empresas en Estados Unidos y a nivel internacional. Aunque tengo mi carrera como abogada, jamás lograría generar ingresos como los que puedo generar con mis empresas.

Así que te invito a que identifiques qué emprendimiento te apasiona y te lances. No cuando estés lista(o) sino cuando tengas el deseo de salir adelante y la mentalidad de grandeza en tu vida. Porque el momento ideal para hacer las cosas no existe, lo creas tú.

La autora es abogada, empresaria, y conferencista internacional. Síguela en sus redes bajo Vionette Pietri.