“Hemos de levantarnos 70 veces 7”: Sentido mensaje de Shakira a mujeres por llevarla a ser #1

Shakira marcó un antes y un después en la música en español con el estreno de su canción junto a Bizarrap, Sessions #53, logrando ser #1 en todas las plataformas musicales y superando récords históricos.

Su dolor lo convirtió en arte y mucha plata, Shakira siempre ha sabido hacerlo, desahogarse en sus canciones no es nuevo, ella ha sabido entregar a sus seguidores todo lo que siente de la mejor manera, haciendo que se identifiquen y entre el dolor, puedan gozar.

La colombiana, con este último estreno también recibió algunas críticas, pues algunos aseguran que está «muy dolida», pero CLARAmente, debe de estarlo, su dolor debe ser grande, acabaron con su familia y rompieron su corazón, pero a pesar de ello y de la presión de la sociedad, mantuvo su cabeza en alto y supero expectativas, probablemente hasta propias.

Shakira en este momento está en la cima, a sus 45 años es la cantante mujer más reconocida en el mundo, en este momento mujeres de todo el planeta y muchos hombres también la admiran y apoyan.

Pero enfocada, sobre todo en el publico femenino, del cual sabe ha recibido mayor apoyo durante su separación, escribió un sentido mensaje lleno de mucha fuerza y nostalgia, para recordarle a las mujeres lo poderosas que son y que salirse de las normas y de lo que la sociedad quiere, es sencillamente la clave para ser más grandes.

Este mensaje es un agradecimiento porque consiguió tener el más grande debut en la historia de la música en español

Las palabras que Shakira escribió a mujeres del mundo en agradecimiento.

«Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español.

Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes.

Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas.

Ellas son mi inspiración

Y este logro no es mío sino de todas.

Hemos de levantarnos 70 veces 7.

No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras»

