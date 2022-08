Este viernes, 26 de agosto, se disputó la etapa 2 del Tour de Alemania, competencia en la que está corriendo el ciclista Egan Bernal, luego de sufrir el accidente que lo dejó por fuera de las carreteras varios meses.

Precisamente el colombiano se reportó en redes sociales cuando terminó la carrera y compartió un mensaje alentador de cara a su futuro en el ciclismo.

Le puede interesar

Cabe mencionar que el mejor pedalista nacional esta vez fue Einer Rubio del Mosvistar Tema.

Egan por su parte, quedó en la posición 113 a 11’23» de Kristoff. En la general, el corredor de Ineos es 111 a 19’58» de Bettiel, líder parcial del certamen.

Por medio de su cuenta de Twitter, el oriundo de Zipaquirá escribió: «Hola hola, pueden irme? Estoy mejorando». Inmediatamente la publicación se llenó de mensajes positivos e interacciones.

Hello hello, can you hear me?

I’m getting better 👌🏽 pic.twitter.com/ewT0OCPXAU

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 26, 2022