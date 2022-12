El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo sobre la muerte de Pelé

in

En la tarde de este jueves (29 de diciembre) se conoció la muerte de Edson Arantes do Nascimento, o más conocido como Pelé.

El astro brasileño, como era conocido Pelé, falleció este jueves en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

Ante la triste noticia, los futbolistas del mundo no son ajenos a esta muerte, Cristiano Ronaldo utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje.

“Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele” señaló el jugador de la Selección de Portugal.

Pelé ganó los títulos mundiales en 1958, 1962 y 1970.

