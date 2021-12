El romántico mensaje de aniversario que le dedicó Falcao a su esposa, Lorelei Tarón

Radamel Falcao no suele ofrecer declaraciones a la prensa sobre su vida privada pero por medio de sus redes sociales podemos ver que en realidad el futbolista es un hombre muy familiar y está vez lo dejó bien claro con un mensaje a su esposa de aniversario.

Desde hace 14 años mantiene una relación sentimental con la cantante cristiana argentina Lorelei Tarón, lo cual los ubica como una de las parejas del deporte más estables y alejadas de la polémica, ya que rara vez suelen estar implicados en chismes.

Juntos formaron un hogar tras el nacimiento de sus cuatro hijos: Dominique, Desirée, Annette y Jedediah, que suelen ser los protagonistas del Instagram de su madre, que no duda en chicanear sus travesuras y aventuras.

Falcao y su esposa vuelven a estar en todos los portales de noticias por la hermosa declaración que le hizo a la argentina para celebrar un año más juntos.

Falcao le dedico hermosas palabras a su esposa de aniversario.

«14 años de casados y contando. Suerte la mía de conocerte y de tenerte como mi esposa, amiga, confidente, psicóloga, motivadora… y todo lo que se pueda ser. Porque para mí, la vida es a tu lado y no la imagino sin ti. Me haces feliz todos los días, aún cuando me sacas de quicio con las cosas de ustedes las mujeres, pero he aprendido con el paso de tiempo a decidir amar cual sea la situación», escribió Falcao junto a una fotografía con su esposa.

Escribió el delantero del club español Rayo Vallecano. Además, agradeció a Dios por ponerla en su camino y demostró que sigue igual o más enamorado de ella que hace años.

