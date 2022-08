¿Menos plata para los Agentes de Tránsito en Bello?

in

Se filtró en redes sociales un video que sería de una reunión entre los Agentes de Tránsito de Bello y el Secretario de Movilidad. Allí algunos manifestaron una inconformidad con respecto a su salario.

De acuerdo con lo informado, los algunos de los agentes, están inconformes porque no les están programando horas extras y festivos para que el sueldo les aumente.

Ante la situación, Rigoberto Arroyave Acevedo, secretario de Movilidad de Bello, dio contundentes declaraciones en las que habla del tema.

El funcionario indicó, «amigos bellanitas, desde la Secretaría de Movilidad les queremos dar toda la tranquilidad a todos ustedes que los servicios que prestan los agentes de tránsito de regular, controlar, sancionar y educar se seguiran prestando normalmente todos los días de la semana».

Y agregó, «incluido los sábados, domingos y festivos, tenemos el personal suficiente y además tenemos el presupuesto asignado hasta el 31 de diciembre, lo que no puede hacer el secretario es programar horas extras cuando la Secretaría no lo requiera, no lo necesite porque eso es un detrimento patrimonial y yo se cuidar los recursos de todos ustedes».

