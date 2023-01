[VIDEO] La menores lesionadas al experimentar con alcohol y fuego en Medellín están estables

in

Dos niñas de 11 años de edad que experimentaban con alcohol y fuego en un apartamento en Belén Fátima resultaron con quemaduras pero ya están estables.

Así lo confirmó Rita Almanza Payares, subsecretaria de Salud Pública (E) de Medellín, «una de ellas con quemaduras en la parte anterior y posterior de sus miembros inferiores y también con quemadura en mano; la quemadura en sus miembros inferiores un poco más profundas que compromete no solo la superficie de la piel sino también los tejidos que están por debajo; la otra menor con quemaduras un poco más superficiales en uno de sus miembros inferiores.

La funcionaria relató que las niñas estaban en una habitación experimentando al encender fuego con alcohol y esto generó una pequeña explosión que incendió parte de sus prendas de vestir.

Ante este lamentable suceso, le envió una serie de recomendaciones a los ciudadanos, «siempre estar atentos a los menores, que los niños recuerden que con esto no se puede experimentar y también si tenemos un quemado en casa, no intentar despegar la ropa de los sitios quemados y no aplicar por nada del mundo ningún tipo de sustancia, el sitio expuesto se puede colocar bajo la corriente del agua para detener un poco la quemadura y aliviar el dolor».

