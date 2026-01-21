Medicina Legal confirma que cuatro menores murieron tras combates entre las disidencias en Guaviare

Resumen: Medicina Legal confirmó que cuatro menores de edad se encuentran entre los 26 fallecidos tras combates en El Retorno, Guaviare. Disputa entre disidencias de alias 'Mordisco' y 'Calarcá' agrava la crisis.

Este miércoles 21 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que, tras los exhaustivos análisis forenses realizados a los 26 cuerpos recuperados en la vereda Cubay, zona rural de El Retorno, Guaviare, se logró establecer que cuatro de las víctimas son menores de edad.

El reporte detalla que se trata de tres mujeres y un hombre, cuyas vidas se apagaron en medio de una cruenta confrontación armada que involucra a facciones disidentes de las Farc.

El balance entregado desde la sede de Villavicencio indica que, de los 26 cadáveres abordados, 21 corresponden a hombres y cinco a mujeres.

Hasta el momento, 24 personas han sido plenamente identificadas, mientras que los peritos continúan trabajando para establecer la identidad de las dos restantes.

Lea también: ¿Aparecerán J Balvin y Feid? Bad Bunny ya llegó a Medellín y crecen los rumores sobre invitados sorpresa

Esta masacre es el resultado de una “guerra a muerte” entre el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, y el Estado Mayor de Bloques (EMBF) de alias ‘Calarcá’, quienes se disputan el control de las economías ilegales y las rutas de narcotráfico en la Amazonía colombiana.

La presencia de menores en el área del conflicto ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos, pues todo indica que estos niños y adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de las estructuras criminales.

Para agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares, Medicina Legal ha desplegado nueve equipos interdisciplinarios con expertos de Bogotá, Meta y Cundinamarca.

Más noticias de Colombia