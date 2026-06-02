Resumen: El reclutamiento de menores es un crimen de guerra y un delito penal grave de carácter internacional que destruye la dignidad, la libertad y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes

Once menores de edad murieron en los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare: Medicina Legal

Minuto30.com .- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un doloroso, pero crucial reporte sobre las labores de identificación de las víctimas fatales que dejó el enfrentamiento entre disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, el pasado 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare.

A través de sus canales oficiales, la entidad confirmó que los equipos forenses han logrado un avance significativo en el abordaje técnico y científico de los restos trasladados.

El balance forense oficial

De acuerdo con el reporte entregado por la institución, el estado actual de las identificaciones es el siguiente:

Cuerpos identificados: Se ha culminado con éxito el proceso forense y se ha logrado establecer la plena identidad de 43 de los 48 cuerpos relacionados con este trágico suceso; se estableció que 39 son hombres y 9 son mujeres.

Víctimas menores de edad: Uno de los datos más dolorosos revelados por la entidad es que, del grupo de personas fallecidas, 11 corresponden a menores de edad, 8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino.

Labores pendientes: Los especialistas continúan trabajando de manera ininterrumpida, ya que aún restan 5 cuerpos que no han logrado ser identificados hasta el momento.

Las autoridades forenses mantienen sus protocolos activos para lograr la pronta identificación de las víctimas restantes, con el fin de entregar respuestas definitivas y permitir que las familias afectadas puedan recibir los restos de sus seres queridos en medio de esta tragedia que enluta a la región.