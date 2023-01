Habló el menor que escribió el cuento «el monstruo de mi cuarto»

Miguel Ángel de 15 años de edad, es un adolescente de Medellín que tocó almas con un texto en el que cada línea es estremecedora.

El impactaste relato que además de llevarse el primer puesto en un concurso, es viral en redes sociales y plasma el momento aterrador que puede vivir alguien ante la presencia de un presunto abusador y que además hace parte de su familia.

Por el relato, algunos cibernautas incluso solicitaron a las autoridades investigar el entorno del niño para determinar si el texto es o no un grito de auxilio.

Ante este panorama, el menor, se pronunció en sus redes sociales, escribió, «saludo cordialmente a todas aquellas personas que han mostrado su interés y apoyo por mi relato pero no mal interpreten ya que no es mi caso y quiénes me conocen pueden acreditarlo. Mi madre es una hermosa administradora de empresas, soltera que siempre ha velado por mi bienestar en compañía de mis abuelos. Es lindo la preocupación pero es solo un relato de una sociedad que le aqueja el abuso. Gracias a todos».

Dichas palabras fueron totalmente apoyadas por su madre quien en las redes sociales de Minuto30 escribió, «me enorgullece demasiado que el talento de mi hijo sea tan reconocido pero no quisiera que mal interpretaran el relato ya que en nuestra sociedad es un tema que visualizamos a diario pero no es su caso, doy plena seguridad, soy soltera y vivimos en casa de mis padres, no he convivido nunca con nadie y quiénes me conocen da fe de ello. Les agradezco enormemente y agradezco su preocupación. Un abrazo».

El cuento del menor fue premiado en el concurso de 100 palabras organizado por el Metro de Medellín y Comfama.

