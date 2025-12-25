Resumen: Al parecer, el vecino, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, reaccionó de forma violenta contra la novia del joven, ocasionándose un altercado inicial. En un acto de valentía, el hoy occiso intervino para defender a la mujer, y fue en ese momento cuando el sujeto sacó un cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho. La Policía adelanta un operativo para dar con el paradero del responsable, quien ya estaría plenamente identificado

Menor asesinado de una puñalada cuando salió en defensa de su novia: solo querían que le bajaran a la música

Minuto30.com .- Lo que debía ser el cierre de una celebración familiar terminó en una tragedia que enluta al norte del Valle de Aburrá. En la madrugada de este jueves 25 de diciembre, un joven de 17 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca por un vecino en el Barrio París, del municipio de Bello.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6 de la mañana, en un sector residencial donde el ruido y la intolerancia se combinaron con el consumo de licor para dar paso a un crimen que hoy conmociona a la comunidad.

Defendió a su pareja y recibió la herida mortal

Según las primeras versiones de los hechos, el menor se encontraba en compañía de su pareja sentimental en una fiesta, de donde se fueron para descansar a su hogar. Sin embargo, al llegar, notaron que en el apartamento vecino se escuchaba música a un volumen muy alto, por lo que decidieron pedir moderación.

Al parecer, el vecino, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, reaccionó de forma violenta contra la novia del joven, ocasionándose un altercado inicial. En un acto de valentía, el hoy occiso intervino para defender a la mujer, y fue en ese momento cuando el sujeto sacó un cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho.

El agresor huyó del lugar

Tras el ataque, y mientras los familiares intentaban socorrer al menor, el presunto agresor aprovechó la confusión para huir del lugar. Las autoridades llegaron al sitio para iniciar las labores de inspección técnica al cadáver y comenzar la investigación.

El joven, de tan solo 17 años, falleció debido a la gravedad de la herida antes de poder recibir atención médica especializada.

La Policía adelanta un operativo para dar con el paradero del responsable, quien ya estaría plenamente identificado gracias al señalamiento de los testigos.

