    Memo está perdido y al parecer se lo llevaron en un taxi ¿lo ha visto?

    Publicado por: SoloDuque

    memo esta perdido
    Memo está perdido y al parecer se lo llevaron en un taxi ¿lo ha visto?

    Resumen: Si lo encontró, lo vio cerca del barrio La Aurora o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgentemente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita ayuda a la comunidad para encontrar a “Memo”, un perrito que se extravió el pasado 24 de noviembre en el barrio La Aurora, sector Robledo, en Medellín.

    Existe la preocupación de que Memo haya sido llevado en un taxi, lo que significa que podría estar en cualquier punto de la ciudad o del área metropolitana. Su familia teme que esté muy asustado por haber sido separado de su hogar de manera tan abrupta.

    Si lo encontró, lo vio cerca del barrio La Aurora o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgentemente al whatsapp: 3143677913.

