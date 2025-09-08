Resumen: La filtración ha dado paso a una serie de graciosos memes en los que se hacen alusiones a "el tamaño", "la intensidad" y otros temas

¡Hay memes! El video «hot» de Beelé e Isabella es tendencia y las redes no perdonan

Minuto30.com .- Las redes sociales se han revolucionado este domingo por la noche tras la supuesta filtración de un «video sexual» en el que, aparentemente, aparecen el cantante urbano Beelé y la influencer Isabella Ladera. Las imágenes, que se han viralizado rápidamente, han generado una ola de comentarios y memes.

El video, que ha sido muy buscado por los usuarios, muestra a la pareja en una situación comprometedora. La filtración ha dado paso a una serie de graciosos memes en los que se hacen alusiones a «el tamaño», «la intensidad» y otros temas, lo que ha generado un gran revuelo en internet.

Hasta el momento, ni el cantante ni la influencer se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se aclaren los rumores y se sepa si el video es real o no.

Los memes

Que video ma' desabrido el de Isabella y

Beele, esos dos el diablo los juntó pa' singar y ni pa eso sirvieron pic.twitter.com/wcy9uB17BV — (@911mariella) September 8, 2025

Que video ma' desabrido el de Isabella y

Beele, esos dos el diablo los juntó pa' singar y ni pa eso sirvieron pic.twitter.com/wcy9uB17BV — (@911mariella) September 8, 2025

Beelé e Isabella en el video que se filtró pic.twitter.com/3k0a3LfPyb — EL RETOSO (@ElRetoso) September 7, 2025

Entro a tw y lo primero que me sale es el video de isabella ladera y beele tirando pic.twitter.com/Ba1FbxUpR4 — Valeria (@allisonvale99) September 7, 2025

Entro a tw y lo primero que me sale es el video de isabella ladera y beele tirando pic.twitter.com/Ba1FbxUpR4 — Valeria (@allisonvale99) September 7, 2025

Aquí más Noticias de Entretenimiento