¡Hay memes! El video «hot» de Beelé e Isabella es tendencia y las redes no perdonan

Resumen: La filtración ha dado paso a una serie de graciosos memes en los que se hacen alusiones a "el tamaño", "la intensidad" y otros temas

Minuto30.com .- Las redes sociales se han revolucionado este domingo por la noche tras la supuesta filtración de un «video sexual» en el que, aparentemente, aparecen el cantante urbano Beelé y la influencer Isabella Ladera. Las imágenes, que se han viralizado rápidamente, han generado una ola de comentarios y memes.

El video, que ha sido muy buscado por los usuarios, muestra a la pareja en una situación comprometedora. La filtración ha dado paso a una serie de graciosos memes en los que se hacen alusiones a «el tamaño», «la intensidad» y otros temas, lo que ha generado un gran revuelo en internet.

Hasta el momento, ni el cantante ni la influencer se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se aclaren los rumores y se sepa si el video es real o no.

Los memes

