¡No perdonaron! Memes sobre el anuncio de Metallica y su grabación con Juanes y J Balvin

El legendario grupo Metallica Blacklist, anunció el lanzamiento de un nuevo disco titulado ‘Álbum negro’, lo curioso del caso es que tendrá colaboradores que interpretan géneros totalmente diferentes y de distintas partes del mundo, entre ellos Juanes y J Balvin.

Según la información oficial, el álbum contará con 12 canciones y estará disponible a partir del 10 de septiembre de este año y que todas las ganancias de esta producción serán destinadas a obras sociales.

Para el nuevo trabajo musical fueron elegidos artistas como: Miley Cyrus, Elton John, Juanes, J Balvín, Mon Laferte, entre otros.

No obstante esta nueva incursión musical no ha sido acogida por los metaleros que de hecho inundaron las redes sociales con graciosos memes sobre el tema.

Dato: Las canciones que fueron incluidas en el disco son: Enter Sandman, Sad but True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don’t Tread on Me, Throught the Never, Nothing Else Matters, Of Wolf and Man, The God that Failed, My Friend of Misery y The Struggle Within.

Vea aquí algunos memes publicados por seguidores de Metallica

Los Metaleros viendo cómo Metallica invitó a J Balvin, José Madero y Juanes a su álbum de covers. pic.twitter.com/BZZRit58sU — Rafa Romero (@rafuunka) June 22, 2021

Cuando Metallica va a sacar un nuevo disco // pero son puros covers con Miley Cyrus, Juanes, y J Balvin pic.twitter.com/PSdc0LgOsF — Güero Jalisco (@guerojalisco23) June 22, 2021

Bueno, vamos a darle chance a Miley Cyrus sólo porque es Hannah Montana. pic.twitter.com/ETjy00U2J1 — Güero Jalisco (@guerojalisco23) June 22, 2021

