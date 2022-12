Memes futboleros que dejó la celebración de Navidad

in

Se cumplió una semana de la final del Mundial de Qatar 2022, la cual dejó varias escenas que hasta la fecha son tendencia en las redes sociales. Kylian Mbappé y Lionel Messi se volvieron virales tras el duelo entre la Selección Argentina y Francia.

Aparte de ellos, hay personajes del Fútbol Profesional Colombiano, que por sus actividades en las redes no dejan de estar en la mira de los internautas. Este es el caso del nuevo jugador del Once Caldas, Dayro Moreno, quien siempre ha sido bastante controversial por su gusto por la vida nocturna y sus looks.

Estos son los mejores memes de fútbol en navidad:

– ¿Y que le pasó?

– Pidió la ropa por internet y le llega el 3 de enero. pic.twitter.com/VI1FFo92zO — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) December 23, 2022

Cuando me vean el 24 y el 31 con la misma ropa. pic.twitter.com/cUcGl4t8tU — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) December 24, 2022

• Mi mamá: No te vayas a vestir tan temprano. • Yo el 24 de diciembre a las 10.00 AM: pic.twitter.com/kKyKGOB4o9 — Fútbol, fútbol y más fútbol ❤️⚽️ (@Futbool_Fotos) December 24, 2022

El bisho ya sabe que pedirá de navidad. pic.twitter.com/f8Mx9VrX1j — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) December 24, 2022

– Me puedo poner el estren desde ya.

– ¡Claro hijo! pic.twitter.com/8bKa20sgKa — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) December 25, 2022

