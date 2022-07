Los mejores memes que dejó la final de MasterChef

Desde el pasado domingo 10 de julio, los televidentes esperaban la final de MasterChef, en la cual el actor y director Ramiro Meneses ganó el pasado martes 12 de julio. Por este simple hecho de partir en varios capítulos la final, las redes sociales se llenaron de creativo y divertidos memes.

Algunos televidentes molestos el pasado domingo, mostraron su inconformidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se sirvieron de memes y comentarios ingeniosos para dejar ver su descontento con el canal.

Marica nadie se imagina la emputada que me pegue por que no pasaron la hpta final de masterchef, real soy su fan número 1 pero me hicieron enojar demasiado pic.twitter.com/GQCa5ElNI6

— cm🧚🏻‍♀️ (@Mia__Colucci___) July 11, 2022