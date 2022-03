«No sean así» El meme al que Mauro Castillo respondió por versión de Luis Fonsi y Becky G de ‘No se habla de Bruno’

Sin duda, uno de los momentos más esperados de la noche de los Oscar 2022 era la presentación de la canción de Encanto, ‘No se habla de Bruno’, que estuvo en el top 10 de Billboard tras varios meses.

Sin embargo, para los fanáticos esta presentación dejó mucho que desear. ¿Cuál fue la crítica? Que los organizadores del evento eligieron a Luis Fonsi y Becky G como los intérpretes de esta canción, quienes llevaron adelante la presentación en la gala, algo que no es fiel a la canción original, ya que los artistas que cantan la versión original son quienes también aportan las voces de los personajes: Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz.

Las redes sociales se llenaron de memes elogiando los 20 segundos de presentación de lo colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo, uno de esos le llegó al cantante y este respondió.

Cabe resaltar que el cantante Sebastián Yatra también cantó en la gala de los Oscar la canción que interpreta para Encanto, ‘Dos Orugitas’.

No sean asi… https://t.co/OsjYj7CGO1

El reparto de #Encanto interpreta por primera vez en directo 'No se habla de Bruno' (We Don't Talk About Bruno). Con Becky G, Megan Thee Stallion y Luis Fonsi. 🌺💖 #Oscars pic.twitter.com/bMsquPZfQm

— Pablo J. Nieto (@pablonesflis) March 28, 2022