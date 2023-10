Meloni asegura a Zelenski su apoyo «continuo» tras la polémica por un nuevo envío de armas

Granada (España), 5 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió hoy con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la Comunidad Política Europea de Granada y le confirmó el apoyo de Italia tras las dudas sobre las ayudas militares futuras expresadas por su ministro de Defensa.

Meloni revalidó ante Zelenski el "continuado y convencido apoyo a 360 grados" del Gobierno italiano a Kiev en su defensa tras la invasión rusa, según se lee en un comunicado.

El apoyo italiano será "para la defensa de las infraestructuras críticas y las exigencias de Kiev ante el invierno hasta que sea necesario con el objetivo de alcanzar una paz justa, duradera y completa".

Zelenski por su parte agradeció a Meloni por esta ayuda.

"Los dos líderes han debatido también sobre cómo garantizar el apoyo a la iniciativa sobre el grano a favor de los países africanos que están atravesando una creciente crisis alimentaria", se lee en la nota del Gobierno italiano.

Meloni siempre defendió el apoyo a Ucrania desde su llegada al poder en octubre del 2022, a veces entre las dudas de sus socios de coalición, el ultraderechista Matteo Salvini y el fallecido Silvio Berlusconi, conocidos admiradores del presidente ruso, Vladímir Putin.

Sin embargo, su reunión con Zelenski se produce después de que el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, expresara ciertas dudas sobre las futuras ayudas militares a Kiev para evitar la escasez de material de Italia.

Guido Crosetto, mano derecha de Meloni, confirmó su intención de enviar un octavo paquete de ayuda militar a Kiev ante "la continua petición de ayuda por parte de Ucrania", pero matizó: "Compete a nosotros verificar lo que podemos ofrecer respecto a lo que necesitarían. La disponibilidad a hacer el octavo paquete existe, pero hasta que no haya una lista de material, es solo una declaración de intenciones, nada de real".

Para después alegar: "Italia ha hecho casi todo lo que podía hacer, no existe mucho más espacio".

Sus palabras han suscitado cierta polémica en Italia y hoy Crosetto tuvo que desmentir en un comunicado cualquier divergencia con el ministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani.

La nota también le ha servido para matizar sus declaraciones, señalando que mientras la decisión "política" de enviar nuevas armas a Ucrania depende de Exteriores, el Ministerio de Defensa tiene la competencia "técnica" de "hallar qué debería" enviar.

"Por lo tanto ayer no he hecho nada más que reiterar sus palabras, es decir, que los técnicos están verificando qué podemos dar y, con objetividad realista, he dicho que algunos suministros, para los ucranianos muy importantes, están limitados por nuestra necesidad y para no descender de cierto límite para nuestra seguridad interna", dijo.

Zelenski informó a Meloni en Granada sobre la situación de su contraofensiva y sus "necesidades prioritarias de defensa" y abordaron "formas de fortalecer nuestra defensa aérea", escribió el mandatario en la red social X, la antigua Twitter.

Por: EFE