Melissa Martínez se fue de RCN con emotiva despedida

12 años llevaba Melissa Martínez trabajando para la cadena colombiana RCN, pero este domingo 23 de septiembre se despidió oficialmente del equipo de trabajo y de sus seguidores.

La periodista que inició como patrullera nacional luego trascendió a los deportes donde acompañó varios eventos de talla nacional e internacional.

La joven no precisó a qué se dedicará ahora que ya no estará en RCN y en sus redes sociales expresó que: “Gracias por tanto y por todo @canalrcn @noticiasrcn me voy feliz por todo lo que ocurrió en mi vida en estos 12 años, esta siempre será mi casa, con la bendición de Dios buscaré nuevos retos y mi base por siempre será la carrera que aquí construí. Gracias compañeros y amigos “.