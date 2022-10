VIDEO. Cansada de noticias falsas, Melissa Martínez habla de su separación

La periodista deportiva Melissa Martínez utilizó sus redes sociales para hablar sobre las noticias falsas que salen sobre la relación amorosa que terminó con el deportista Matías Mier.

“Obviamente me molesto mucho cuando leo cosas (…) Que no son ciertas entonces, no sé, estoy como pensando en la posibilidad que cada vez que lea una cosa referente a mí que no sea verdadera publicarla aquí como fake news”, confesó Melissa Martínez.

Es tanto el dilema que tiene la presentadora colombiana que realizó una encuesta.

“Pero también me pongo a pensar qué para qué peleo con la gente si yo sé quién soy”, finalizó Martínez.

