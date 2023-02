[VIDEO] “Yo creo que hasta la presión se me bajó”: Melissa Martínez pasa por una triste situación

in

En las últimas horas, la periodista Melissa Martínez preocupó a sus seguidores luego de que compartiera estados a su cuenta de Instagram en los que contó una dura situación por la que está pasando, luego de tener que llevar a su mascota a un centro asistencial.

De esa forma lo contó la presentadora a través de sus redes sociales: “Aquí llevo a la gordita para la clínica porque amaneció enfermísima. Tiene cara de buena, pero está muy malita”.

Horas más tarde y con algunas lágrimas en sus ojos, reveló muy afectada que su perrita debía quedarse internada en el hospital: “Solo los que tenemos perro entendemos esto. La doctora dijo que se debe quedar por lo menos 24 horas, y es que está bastante maluca. A mí me entró de todo y se me bajó todo. Yo creo que hasta la presión se me bajó”.

Como suele suceder con todo lo que publica Meli, los internautas empezaron a enviarle mensajes, a comentar sus historias, preguntándole respecto a la salud de su mascota, por lo que la oriunda de Soledad, Atlántico, decidió hacer otra historia para contarle a sus fans en qué terminó esta delicada situación.

“Muchas gracias por preguntar por la gordita. Ella es muy chiquita, entonces, cuando uno tiene animales tan pequeños, los siente muy frágiles, aunque ellos son muy fuertes. El pronóstico inicial es una gastroenteritis hemorrágica. Me tocó dejarla en la clínica. Ella nunca se ha quedado, solo un ratico cuando la esterilizaron y cuando le hacen profilaxis. Hace rato no sentía una angustia así, entré en pánico, pero bueno, va a estar bien”, así lo expresó Melissa Martínez por medio de una historia.

