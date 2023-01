[FOTO] ¡Divina y empoderada! Melissa Martínez echó indirecta a Mier por su nuevo amor

in

Desde la separación de la querida presentadora Melisa Martínez y el futbolista Mier, no se ha parado de hablar en torno a ellos, más aun cuando se supo de la identidad de Valentina Rendón, la ahora nueva pareja del deportista.

Mier ya comparte fotos e incluso espacios familiares con su nuevo amor, causando en algunos internautas un poco de indignación, pues la mayoría no logran superar su ruptura.

Sin embargo, Melisa se ha mostrado todo este tiempo como una mujer muy fuerte, hermosa y sobre todo llena de poder, y sin dejar que le afecte, todos los días parece estar más linda e insuperable en todos los aspectos.

Como muestra de lo bien que está, hace poco, compartió una foto en sus historias de Instagram, donde aparece con un ramo de flores en sus manos y de fondo puso la nueva canción de Miley Cyrus, la cual tiene un mensaje contundente y de mucho empoderamiento femenino y amor propio, justo para cuando se tiene el corazón roto.

Esta canción y ver a la presentadora justo con un ramo en sus manos, les hace creer a la mayoría que está sería una indirecta y respuesta clara a las fotos que ha estado compartiendo Mier, pero también una forma clara de demostrar lo bien que se encuentra.

Así dice la canción que compartió:

«Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro

De esos sueños que no se pueden vender

Éramos bien juntos, hasta que dejamos de serlo

Construimos un hogar y lo miramos arder

Hmm, no quería dejarte

No quería mentir

Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo

Puedo comprarme flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo misma durante horas

Ver cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar

Y puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Yo puedo amarme mejor, bebé»

